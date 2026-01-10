«Фрэнсис» против России: как регионы выдерживают удар мощного циклона

Мощный снегопад обрушился на Центральную Россию (фото из архива).
Мощный балканский циклон «Фрэнсис» принес в центральные и северо-западные регионы России аномальные снегопады и метели, парализовав движение, вызвав массовые отключения электричества и потребовав экстренного развертывания коммунальных служб. От Москвы до Вологды власти и жители борются с последствиями стихии. Как в регионах справляются с рекордным ненастьем — в материале URA.RU.
Москва и область.
«Фрэнсис» принес в Москву и область до 65% месячной нормы осадков за сутки. По данным синоптиков, к вечеру 9 января высота снежного покрова в столице достигла 65 сантиметров. Это стало абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений.
Пик циклона пройден, интенсивность снегопада снижается. Вслед за снегопадом в регион придут морозы: в ночь на Крещение температура местами может опуститься до −20 градусов.
Для ликвидации последствий непогоды в Москве и области задействованы значительные силы. В столице работают около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется очистке остановок, подходов к метро, МЦК и социальным объектам.
В Подмосковье на расчистке задействованы более 29 тысяч человек и 10,7 тысячи единиц техники. Приоритет отдается федеральным и региональным трассам. Из-за непрекращающегося снегопада техника работает циклами, так как дороги и тротуары покрываются свежим снегом уже через два часа после уборки.
Снегопад и метель значительно осложнили дорожную ситуацию. На дорогах наблюдаются заносы, гололедица и многочисленные случаи застревания транспорта. Из-за непогоды в аэропортах задержаны более сотни рейсов. Столичная ГИБДД перешла на усиленный режим службы для обеспечения безопасности и помощи водителям. Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам по возможности пересесть на общественный транспорт, в первую очередь — метро.
Кроме того, непогода стала причиной ряда необычных происшествий. В сети появились видео, на которых в снежных заносах застревают даже мощные автомобили. Среди них оказались черный Lamborghini у «Москва-Сити» и Audi, за рулем которой был водитель в костюме Деда Мороза в районе МЦК «Хорошево», передает 360.ru. В обоих случаях водителям удалось выбраться, в последнем — с помощью работника дорожной службы.
Владимирская область.
Оперативный штаб Владимирской области координирует меры противодействия циклону (фото из архива).
Аномальные снегопады «Фрэнсис» принес и во Владимирскую область. Власти и экстренные службы региона работают в круглосуточном режиме.
За время прохождения циклона во многих районах области выпало до двух третей месячной нормы осадков. Снегопады продолжаются: за 9 января выпало еще 17−22 миллиметра осадков, а высота снежного покрова к вечеру достигла 65 сантиметров.
Из-за сложных погодных условий на дорогах области произошло несколько аварий с пострадавшими. Так, 8 января в Меленковском районе 20-летний водитель ВАЗа, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. Водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы. В тот же день в Юрьев-Польском районе 64-летний водитель УАЗа съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина также был доставлен в больницу.
Для ликвидации последствий непогоды в области создан оперативный штаб под руководством губернатора Александра Авдеева. Все муниципальные службы и привлеченные подрядчики работают в усиленном режиме. Приоритет отдается расчистке дорог к социальным объектам, обеспечению работы общественного транспорта и вывозу мусора. Только из Владимира уже вывезено восемь тысяч кубометров снега. К расчистке дворов и территорий активно подключаются жители.
Помимо этого, снегопад с ветром привел к отключению электроэнергии в 32 населенных пунктах региона. Для восстановления подачи «Владимирэнерго» задействовало 22 бригады (76 специалистов) и 29 единиц спецтехники. Работы ведутся круглосуточно, однако их осложняют продолжающиеся осадки и ветер.
Орловская область.
Из-за непогоды некоторые жители региона остались без электричества (фото из архива).
В Орловской области тоже продолжаются работы по ликвидации последствий мощного циклона «Фрэнсис», который вызвал масштабные отключения электроэнергии. Из-за сильного обледенения и падения деревьев в регионе произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Наиболее сильно пострадали Урицкий, Мценский, Шаблыкинский, Сосковский, Кромский, Дмитровский, Болховский, Хотынецкий, Знаменский районы и Орловский муниципальный округ.
Энергетические бригады работают в усиленном режиме. К настоящему моменту восстановлено электроснабжение в более чем 300 населенных пунктах; отремонтировано 1 445 километров линий электропередач; убрано около 300 упавших деревьев.
Электроснабжение по основным высоковольтным сетям (35−110 кВ) уже полностью восстановлено. Основные усилия сейчас сосредоточены на ремонте распределительных сетей (6−10 кВ), наиболее уязвимых к воздействию непогоды.
Работы осложняются продолжающимися обильными снегопадами. Снежные налипания на проводах создают чрезмерную нагрузку, а риск падения деревьев сохраняется. Для оперативного устранения аварий была организована взаимопомощь между районами: на помощь в Мценский район выехали специалисты из Покровского РЭС, а в Краснозоренский район — бригада Ливенского РЭС.
При этом циклон принес не только проблемы с электричеством, но и привел к резкому росту цен на услуги по уборке снега на частных территориях. Как сообщают СМИ, в Орловской, Калужской и Тверской областях стоимость этой услуги выросла с пяти до 15 тысяч рублей из-за огромного объема осадков и нехватки свободной техники, которая задействована на расчистке дорог.
Тверская область.
Накануне, 9 января, на Тверскую область обрушился циклон «Фрэнсис», принесший обильные снегопады. В настоящий момент коммунальные службы города активно работают над ликвидацией последствий непогоды.
Горожане отмечают оперативную и слаженную работу снегоуборочной техники. Одна из жительниц Твери запечатлела и прислала в редакцию видео, на котором водитель спецтехники быстро и эффективно очищает от снега центральные улицы — Трехсвятскую и Новоторжскую.
Брянская область.
За сутки с улиц Брянской области вывезли 840 тонн снега (фото из архива).
Брянская область, как и другие регионы Центральной России, подверглась воздействию балканского циклона «Фрэнсис». Атмосферный вихрь принес аномальные снегопады (до половины месячной нормы осадков за сутки), ледяной дождь, метель и резкие перепады температуры. Власти региона заранее объявили желтый уровень погодной опасности.
Для ликвидации последствий непогоды на улицы муниципалитетов области вышло около 600 единиц спецтехники. Основные усилия сконцентрированы на:
Расчистке автомагистралей и маршрутов общественного транспорта;Ручной уборке тротуаров, остановок, парковок и пешеходных переходов;Вывозе снега, только в Брянске за сутки вывезено 840 тонн снега.
Работы организованы по четкому приоритету. Сначала убираются центральные дороги и подходы к социально значимым объектам. Затем — второстепенные проезды. Окончательная, «чистовая» уборка начнется после прекращения снегопада.
При этом общественный транспорт работает в штатном режиме, но возможны увеличенные интервалы движения. Автовладельцам рекомендовано ограничить поездки на личном транспорте, чтобы не создавать помех для снегоуборочной техники.
В то же время железнодорожное сообщение столкнулось со сложностями: электропоезд «Брянск-Орел» задержался более чем на три часа из-за простоя на занесенных снегом перегонах. Для борьбы со снежными заносами Московская железная дорога перевела сотрудников на усиленный режим, задействовав 14 единиц спецтехники и 342 человека.
Рязанская область.
В Рязанскую область тоже пришел мощный снежный циклон. В связи с этим в регионе введен режим повышенной готовности.
Правительство области принимает все необходимые меры для борьбы с последствиями непогоды. К уборке снега на городских улицах привлечена техника региональных предприятий. Губернатор Павел Малков поручил управляющим компаниям усилить очистку дворовых территорий и подъездных путей, а также своевременно информировать жителей о проделанной работе.
Циклон уже привел к первым последствиям: на улице Чернышевского из-за тяжести снега упало дерево, полностью перекрыв проезд. Помимо этого, в области регистрируются дорожные происшествия, отменяются массовые мероприятия и временно закрываются лыжные трассы.
Калужская область.
Калужане объединяются в борьбе против снега (фото из архива).
Калужская область также продолжает находиться под влиянием циклона «Фрэнсис», который принес продолжительные и обильные снегопады. Оперативный штаб под руководством губернатора Владислава Шапши координирует все работы.
Для борьбы со снежными заносами на дороги региона выведено максимальное количество техники и бригад. На *региональных дорогах задействовано более 190 единиц спецтехники. В Калуге работает 120 единиц техники. В Обнинске — 60 единиц.
Основные усилия направлены на расчистку улиц и вывоз снега. Губернатор обратился к жителям с просьбой о понимании, отметив, что полная ликвидация последствий серьезных снегопадов потребует времени.
Важнейшей задачей остается восстановление электроснабжения. Практически все населенные пункты, временно оставшиеся без света, уже подключены к сети.
В ликвидации последствий непогоды активно участвуют сами калужане. Жители объединяются для ручной уборки дворов и помогают друг другу выезжать из сугробов. В некоторых районах горожане выходят на расчистку со своей снегоуборочной техникой. К инициативе присоединились и представители власти: министр труда и социальной защиты Павел Коновалов и начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов вышли расчищать свой двор вместе с соседями.
Тульская область.
В Тульскую область тоже пришел «Фрэнсис», принеся с собой обильные снегопады. Для борьбы с последствиями непогоды администрация областного центра организовала круглосуточную работу снегоуборочной техники.
Губернатор области Дмитрий Миляев поблагодарил жителей за активную помощь коммунальщикам. Туляки выходят расчищать дворы и вместе с работниками магазинов и сотрудниками регионального министерства торговли — подходы к торговым точкам. Глава региона отметил, что эта совместная инициатива, которую можно назвать «Снежным субботником», наглядно показывает, как сообща можно решать важные задачи.
Нижегородская область.
Нижний Новгород буквально скрылся под снегом (фото из архива).
В зоне удара мощного циклона оказался и Нижний Новгород. По прогнозу синоптиков, только в субботу прирост снежного покрова может составить до 20 сантиметров. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, задействовав более 800 единиц техники. Пик непогоды ожидается в течение выходных.
Власти и МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Водителям — соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными из-за плохой видимости и заносов. Пешеходам — остерегаться схода снега с крыш. На трассах развернуты мобильные пункты МЧС, где можно согреться и получить помощь.
Жалобы жителей на заваленные дворы взяты на личный контроль мэром Юрием Шалабаевым. Административно-техническая инспекция уже возбудила около 500 дел в отношении ДУКов и ТСЖ за ненадлежащую уборку.
Активизировались частники, предлагающие услуги по раскопке автомобилей. Стандартная помощь во дворе стоит от 500 до 1000 рублей. В некоторых районах введена почасовая оплата (1000 рублей в час), а сложные случаи оцениваются индивидуально.
Несмотря на трудности, горожане адаптируются к ситуации. Многие начинают утро с расчистки машин. В периоды затишья дворы оживают: аномальные сугробы способствовали образованию ледяных горок, ставших центром притяжения для детей и взрослых, особенно на каникулах.
Ярославская область.
Циклон «Фрэнсис» утопил города в полуметровых снегах (фото из архива).
И Ярославская область подверглась мощному удару балканского циклона «Фрэнсис», обрушившегося 9 января. Регион столкнулся с экстремальными снегопадами, местами прирост снежного покрова достиг 40−50 сантиметров. Стихия привела к нарушению нормальной жизни: образовались многокилометровые заносы на дорогах, прекращена подача электричества в ряде районов, серьезно затруднено движение общественного транспорта.
Дорожная ситуация в регионе оценивается как критическая. На федеральной трассе М-8 движение ограничено на участке с 111 по 134 километр. Для водителей, застрявших в пробке, развернут пункт обогрева.
У Переславля-Залесского образовалась гигантская пробка, растянувшаяся на несколько километров, которую усугубила работа снегоуборочной техники. Водители оказались в снежной ловушке на несколько часов. Серьезные затруднения наблюдаются на основных выездных магистралях, включая Каширское и Киевское шоссе, где автомобилистам приходится двигаться с крайне низкой скоростью.
К уборке привлечено более 390 единиц спецтехники, работа ведется в усиленном режиме. Однако их активность иногда сама становится причиной новых заторов. Для ликвидации массовых отключений электроэнергии в Рыбинском, Большесельском и Переславль-Залесском округах задействованы 49 бригад (142 человека) и 56 единиц техники.
Общественный транспорт в Ярославле испытывает огромные трудности, остановки и тротуары завалены снегом, создавая опасность для пешеходов. Культурная жизнь также пострадала: актеры популярного сериала «Солдаты» не смогли вовремя добраться до Ярославля из-за непогоды, из-за чего начало спектакля пришлось отложить на полтора часа, передает «Ридус».
Вологодская область.
С вечера 9 января в Вологодской области синоптики прогнозируют метель, усиление ветра с порывами до 15−17 метров в секнуду, понижение температуры до −20 градусов, а также гололедицу и снежные заносы. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в Грязовецком, Вологодском, Шекснинском и Череповецком округах. Всех жителей, особенно автомобилистов, предупреждают об ограниченной видимости и опасности на дорогах.
В целях профилактики ДТП и заторов на трассах Вологодской области вводится временное ограничение движения для большегрузного транспорта. Водителям фур рекомендуют переждать непогоду на специально организованных крупных стоянках вдоль федеральных трасс, где созданы все необходимые условия.
Смоленская область.
На территорию Смоленской области тоже обрушился мощный циклон «Фрэнсис», принесший самый сильный за последнее время снегопад, метель и порывы ветра до 18 метров в секнуду. Ожидается, что за сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков.
Из-за налипания мокрого снега и шквалистого ветра нарушения в электроснабжении произошли в ряде районов, особенно в Духовщинском, Демидовском, Смоленском, Гагаринском и Вяземском округах. «Смоленскэнерго» переведено на особый режим работы. Для ликвидации последствий мобилизованы 101 аварийная бригада (329 специалистов и 183 единицы техники). В наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные силы, для резервного питания социально значимых объектов используются мобильные источники.
Вся снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Высота снежных заносов в отдельных местах может достигать полуметра. Водителей просят не парковать автомобили у края дороги, чтобы не препятствовать работе спецтехники.