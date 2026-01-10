«Фрэнсис» против России: как регионы выдерживают удар мощного циклона

Из-за сложных погодных условий на дорогах области произошло несколько аварий с пострадавшими. Так, 8 января в Меленковском районе 20-летний водитель ВАЗа, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. Водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы. В тот же день в Юрьев-Польском районе 64-летний водитель УАЗа съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина также был доставлен в больницу.