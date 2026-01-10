Курганцы просят сделать безопасным каток в сквере имени Мальцева

На катке в Кургане появились глубокие трещины.
В сквере имени Мальцева в Заозерном районе Кургана появились большие трещины на льду катка. Из-за них дети могут травмироваться во время катания на коньках. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«На катке много трещин, необходимо их залить, чтобы ребята не получили травмы. Также желательно качественно почистить площадку от снега», — сообщили курганцы.
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что стоимость ледового городка в Заозерном районе в Кургане оценивается примерно в 4,7 миллиона рублей. На эти средства были установлены — елка, горка, световой шатер, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, а также залит каток.