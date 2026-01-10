Соцфонд пересчитал пенсии для 400 тысяч россиянок с пятью детьми и больше

Большинство перерасчётов проведено автоматически: сотрудники отделений формировали списки женщин, которые имеют право на повышение, используя имеющиеся данные. Для тех, кто ещё не дал согласия на перерасчёт или выходит на пенсию после 1 января, периоды ухода за детьми будут учтены автоматически при оформлении выплат через личный кабинет на портале «Госуслуги» или клиентскую службу Соцфонда.
Глава СФР Сегей Чирков заявил РИА «Новости», что эта работа проводится в приоритетном порядке, включая праздничные дни, чтобы как можно больше женщин получили положенные выплаты своевременно.
