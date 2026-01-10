Соцфонд пересчитал пенсии для 400 тысяч россиянок с пятью детьми и больше

Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч женщин, воспитавших пять и более детей. С начала 2026 года в стаж засчитываются все периоды ухода за детьми до полутора лет, а не только за четырьмя, как было раньше. Это означает, что многодетные мамы смогут увеличить размер своей пенсии без дополнительных заявлений.