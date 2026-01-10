Синоптик рассказал о скрытой угрозе циклона «Фрэнсис» для столицы

Жители европейской части России — от Псковской области до Волгоградского региона — столкнулись с серьезными проблемами в связи с обильным снегопадом. Наиболее сильное влияние циклон «Фрэнсис» оказал на Московскую агломерацию. На МКАД образовались многочисленные заторы, местами движение транспорта оказалось полностью парализовано. Нарушено транспортное сообщение по всем направлениям: задержаны и отменены более ста авиарейсов, фиксируются серьезные опоздания поездов, на отдельных маршрутах остановлено движение трамваев. Подробнее о последствиях непогоды — в материале URA.RU.