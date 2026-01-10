В Красноярске за нарушения правил миграции задержали семь иностранцев

В Красноярске по результатам очередной проверки соблюдения миграционного законодательства к ответственности привлечены семь иностранных граждан.
Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска и управления по контролю за оборотом наркотиков при участии патрульно-постовой службы провели рейд в Октябрьском районе города, проверив законность пребывания и трудовой деятельности 47 иностранных граждан.
По результатам проверки выявлено 11 административных правонарушений, в том числе:
- нарушение сроков подачи уведомления о подтверждении проживания в России;
- предоставление жилого помещения иностранному гражданину, незаконно находящемуся на территории РФ;
- осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента;
- привлечение работодателем к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента;
- нарушение срока обращения за выдачей патента.
Кроме того, задержаны трое граждан из стран ближнего зарубежья, осуществлявшие незаконную трудовую деятельность в качестве водителей такси и поваров в сфере общественного питания в нарушение Указа Губернатора Красноярского края № 93-уг от 31.03.2025, устанавливающего ограничения на определенные виды деятельности для иностранных граждан. За несоблюдение ограничений они привлечены к административной ответственности. В отношении работодателя, допустившего нарушения, проводится проверка.
Также в отношении гражданина Киргизии, уклонившегося от выезда по истечении срока пребывания, принято решение о его принудительном выдворении из Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае региональное управление МВД лишило гражданства РФ трёх уроженцев стран ближнего зарубежья. Все они совершили тяжкие преступления.