В Красноярске за нарушения правил миграции задержали семь иностранцев

Всего полиция выявила 11 миграционных правонарушений.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске по результатам очередной проверки соблюдения миграционного законодательства к ответственности привлечены семь иностранных граждан.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска и управления по контролю за оборотом наркотиков при участии патрульно-постовой службы провели рейд в Октябрьском районе города, проверив законность пребывания и трудовой деятельности 47 иностранных граждан.

По результатам проверки выявлено 11 административных правонарушений, в том числе:

  • нарушение сроков подачи уведомления о подтверждении проживания в России;
  • предоставление жилого помещения иностранному гражданину, незаконно находящемуся на территории РФ;
  • осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента;
  • привлечение работодателем к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента;
  • нарушение срока обращения за выдачей патента.

Кроме того, задержаны трое граждан из стран ближнего зарубежья, осуществлявшие незаконную трудовую деятельность в качестве водителей такси и поваров в сфере общественного питания в нарушение Указа Губернатора Красноярского края № 93-уг от 31.03.2025, устанавливающего ограничения на определенные виды деятельности для иностранных граждан. За несоблюдение ограничений они привлечены к административной ответственности. В отношении работодателя, допустившего нарушения, проводится проверка.

Также в отношении гражданина Киргизии, уклонившегося от выезда по истечении срока пребывания, принято решение о его принудительном выдворении из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае региональное управление МВД лишило гражданства РФ трёх уроженцев стран ближнего зарубежья. Все они совершили тяжкие преступления.