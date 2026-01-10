В Красноярске за нарушения правил миграции задержали семь иностранцев

Кроме того, задержаны трое граждан из стран ближнего зарубежья, осуществлявшие незаконную трудовую деятельность в качестве водителей такси и поваров в сфере общественного питания в нарушение Указа Губернатора Красноярского края № 93-уг от 31.03.2025, устанавливающего ограничения на определенные виды деятельности для иностранных граждан. За несоблюдение ограничений они привлечены к административной ответственности. В отношении работодателя, допустившего нарушения, проводится проверка.