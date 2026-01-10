В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Сразу пять российских аэропортов столкнулись с ограничениями на полеты. Рейсы временно не отправляют и не принимают воздушные гавани Геленджика, Краснодара, Чебоксаров, Волгограда и Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале Артема Кореняко, представителя Росавиации.
Как следует из заявлений, ограничения начали вводиться утром в субботу, 10 декабря. Первым оказался закрыт аэропорт Геленджика. Затем — остальные города, крайним из которых стал Сочи.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко.
Подчеркивается, что меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность полетов. При этом какие-либо другие подробности не приводятся.
В 07:12 в Росавиации сообщили, что в Чебоксарах ограничения на полеты сняты.
Напомним, ночью 10 января временно приостанавливали работу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Ограничения были введены около 03:25 и действовали непродолжительное время. Позже воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме. В Росавиации поясняли, что меры принимались исключительно из соображений безопасности.