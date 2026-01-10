В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Напомним, ночью 10 января временно приостанавливали работу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Ограничения были введены около 03:25 и действовали непродолжительное время. Позже воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме. В Росавиации поясняли, что меры принимались исключительно из соображений безопасности.