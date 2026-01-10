МВД предупредило о программах-шпионах, которые воруют доступ к банкам

В МВД порекомендовали не качать приложения по небезопасным ссылкам, а также выбирать надежные антивирусы.
Мошенники начали использовать новое вредоносное ПО для перехвата кодов авторизации и удаленного доступа к банковским приложениям на мобильных устройствах россиян. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ. Вредоносные программы устанавливаются на телефоны и позволяют преступникам заходить в значимые цифровые сервисы от имени владельца.
«Функционал определяет основные способы использования [ВПО]: перехват кодов для авторизации в значимых сервисах и удаленный доступ к банковским приложениям», — передает ТАСС слова представителей МВД. Ведомство уточнило, что при соединении с управляющим сервером программа может собирать технические и персональные данные о владельце устройства: модель телефона, версию операционной системы, номера SIM-карт, СМС-сообщения, контакты, журнал звонков в режиме реального времени и геолокацию, а также позволяет удаленно управлять функциями гаджета.
В МВД предупредили, что основная угроза связана с установкой приложений из непроверенных источников и переходом по подозрительным ссылкам. В ведомстве порекомендовали пользователям не скачивать программы вне официальных магазинов, использовать надежное антивирусное ПО и внимательно следить за любыми подозрительными изменениями в работе устройства и банковских сервисов.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании преступной группы, которая подозревается в 600 эпизодах мошеннических действий. По данным следствия, мошенниками был создан вирус. Он представлял собой копию приложений государственных организаций и распространялся на устройства через мессенджеры. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.