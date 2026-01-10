МВД предупредило о программах-шпионах, которые воруют доступ к банкам

«Функционал определяет основные способы использования [ВПО]: перехват кодов для авторизации в значимых сервисах и удаленный доступ к банковским приложениям», — передает ТАСС слова представителей МВД. Ведомство уточнило, что при соединении с управляющим сервером программа может собирать технические и персональные данные о владельце устройства: модель телефона, версию операционной системы, номера SIM-карт, СМС-сообщения, контакты, журнал звонков в режиме реального времени и геолокацию, а также позволяет удаленно управлять функциями гаджета.