Сельские больницы Свердловской области за год посетили свыше 31 млн раз

В структуре Верхнепышминской ЦГКБ функционируют две взрослые и две детские поликлиники. В 2025 году их посетили более 956 тыс. раз: 582 тыс. пришлось на взрослых пациентов, из них 199 тыс. приходили с профилактической целью. На детей пришлось 374 тыс. посещений, из которых 270 тыс. — с целью профилактики. У детей чаще всего диагностируются заболевания органов дыхания, глаз и эндокринные патологии. У взрослых — заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Наиболее востребованными специалистами стали невролог, травматолог, хирург и офтальмолог.