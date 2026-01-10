Ричмонд
Лидер Rammstein собрал толпы россиян в Узбекистане: ради него люди летели в другую страну

РИАН: толпы россиян прилетели на концерт лидера Rammstein Линдеманна в Ташкент.

Источник: Комсомольская правда

На концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в Ташкенте приехали толпы россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов выступления.

Концерт прошел 9 января в столице Узбекистана. Он состоялся на площадке Axelon Karting Centre в парке Anhor. Линдеманн выступил в рамках сольного тура Meine Welt по Центральной Азии.

По словам организаторов, значительная часть зрителей прибыла из-за рубежа. Больше всего гостей было из России. Площадка, рассчитанная примерно на восемь тысяч человек, была заполнена почти на 80%.

Во время выступления музыкант неоднократно обращался к публике по-русски. В финале концерта он поблагодарил зрителей со сцены.

«Приезжих из других стран было больше половины, большинство — из России», — рассказал директор компании-организатора Дмитрий Меньшиков.

Напомним, Тилль Линдеманн ранее привлек внимание съемками клипа в психиатрической больнице. Работы проходили в Кишиневе, в Костюженской клинике. Часть съемочного процесса велась непосредственно в лечебном учреждении. Отмечалось, что это был первый подобный проект музыканта в Молдавии.