Трамп заявил, что США готовы продавать России и Китаю нефть

Президент США Дональд Трамп в субботу, 10 января, заявил, что Штаты готовы продавать нефть России и Китаю.
По его словам, Белый дом будет «открыт для бизнеса практически сразу».
— Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле, — прим. «ВМ») или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах, — цитирует американского лидера РИА Новости.
Днем ранее стало известно, что американские войска провели операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. Захваченное судно шло из Венесуэлы под неизвестным флагом и находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В 2025 году оно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.
Представители Южного командования армии Соединенных Штатов Америки в этот же день опубликовали видео захвата танкера Olina в Карибском регионе. Операция, как утверждается, прошла без происшествий.