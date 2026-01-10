Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США готовы продавать России и Китаю нефть

Президент США Дональд Трамп в субботу, 10 января, заявил, что Штаты готовы продавать нефть России и Китаю.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 10 января, заявил, что Штаты готовы продавать нефть России и Китаю.

По его словам, Белый дом будет «открыт для бизнеса практически сразу».

— Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле, — прим. «ВМ») или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах, — цитирует американского лидера РИА Новости.

Днем ранее стало известно, что американские войска провели операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. Захваченное судно шло из Венесуэлы под неизвестным флагом и находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В 2025 году оно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.

Представители Южного командования армии Соединенных Штатов Америки в этот же день опубликовали видео захвата танкера Olina в Карибском регионе. Операция, как утверждается, прошла без происшествий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше