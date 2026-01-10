Знакомая рассказала об умершей в день похорон мужа-бойца СВО танцовщице

Умершая в день похорон супруга, погибшего в зоне спецоперации на Украине, Татьяна Шишина из Каменска-Уральского была приятной женщиной, никто не может поверить в произошедшее, рассказала aif.ru ее знакомая Вероника*.
«Сегодня утром скоропостижно скончалась Шишина Татьяна. 26 декабря на СВО погиб ее муж, 8 января были похороны», — говорилось в сообщении студии, где занималась Татьяна.
Сергей Шишин, муж Татьяны, погиб в зоне СВО 26 декабря. Мужчину посмертно наградали орденом Мужества. Сергея похоронили 8 января на Волковском кладбище на Аллее почетных граждан. Утром того же дня умерла его супруга.
«Мы общались с Татьяной в основном по выступлениям детей на танцах. Она была приятной женщиной. Не верится…» — сказала знакомая погибшей.
Друзья и знакомые умершей женщины открыли сбор на похороны и собрали более 100 тысяч рублей. Пока дата похорон неизвестна в связи с тем, что из-за праздничных и выходных дней процесс погребения затормаживается, уточнили знакомые Шишиной.
У погибшей Татьяны остались двое детей: несовершеннолетняя дочь и старший сын, который сейчас занимается организацией похорон и оформлением опеки над девочкой.
Шишина занималась в студии восточного и современного танца в Каменске-Уральском. Женщина была ранее преподавателем танцев и наставником для начинающих девушек.
Напомним, летом 2025 года женщина из Забайкалья умерла на могиле сына, погибшего в зоне СВО. Следом за ней скончался еще один ее сын.
* Имя изменено.