В Ростовской области на выходных ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

Более существенные ухудшения погоды синоптики предсказывают на воскресенье, 11 января. Ожидаются умеренные, а в отдельных районах области даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до восьми-тринадцати метров в секунду, а его порывы утром и днем достигнут шестнадцати-двадцати одного метра в секунду. В Приазовье порывы ветра могут усиливаться до двадцати четырех метров в секунду. Местами, особенно на севере и востоке области, возможны гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура ночью будет колебаться от минус одного до четырех градусов, днем — от минус одного до четырех градусов, на юге до десяти градусов тепла.