В Ростовской области на выходных ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

В выходные дни, 10 и 11 января, Ростовскую область ожидает сложная погодная обстановка с осадками и порывистым ветром. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.
В субботу, 10 января, в Ростове-на-Дону и области прогнозируется переменная облачность. В течение дня возможны небольшие дождь и мокрый снег. В ночные и утренние часы на дорогах ожидается образование гололедицы. Скорость ветра составит от шести до одиннадцати метров в секунду, с усилением порывов до четырнадцати метров в секунду. Температурный фон в донской столице: ночью около нуля и минус двух градусов, днем от одного до трех градусов тепла. По области ночью ожидается от минус трех до двух градусов, а днем — от минус трех до двух градусов, на юге региона до шести градусов выше нуля.
Более существенные ухудшения погоды синоптики предсказывают на воскресенье, 11 января. Ожидаются умеренные, а в отдельных районах области даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до восьми-тринадцати метров в секунду, а его порывы утром и днем достигнут шестнадцати-двадцати одного метра в секунду. В Приазовье порывы ветра могут усиливаться до двадцати четырех метров в секунду. Местами, особенно на севере и востоке области, возможны гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура ночью будет колебаться от минус одного до четырех градусов, днем — от минус одного до четырех градусов, на юге до десяти градусов тепла.
