В ВолГУ разработали стратегию исправления ошибок ИИ при переводе текста

Как отметила Митягина, современные переводчики с использованием нейросетей можно разделить на те, которые в большинстве случаев дословно передают информацию, и те, которые учитывают адаптивный подход. Вторые ориентированы на замену или пояснение реалий, подбор эквивалентных фразеологических выражений, адаптацию единиц измерения и форматов дат. «Помимо выявленных при работе с ИИ-переводчиками орфографических и пунктуационных ошибок, выявлены ошибки в подборе соответствия для прецедентной номинативной единицы, смысловые ошибки, стилистические ошибки, дословный перевод фразеологических словосочетаний и другие», — отметила Митягина.