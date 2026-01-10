Консультации для покупателей: в Башкирии заработала горячая линия по качеству продуктов

В Башкирии с 12 января открывается горячая линия по вопросам качества продуктов. До 30 января специалисты министерства торговли и услуг будут бесплатно консультировать всех жителей. Как сообщил министр Азат Аскаров, эксперты помогут разобраться в нормативах, подскажут, как выбрать хорошие товары, и объяснят, что делать, если купили некачественное.
Звонить можно по номеру 8 (347) 218−09−78 в будни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Если нужен личный прием или помощь в составлении претензии, можно обратиться в министерство по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 13, кабинет 703 с 9:00 до 18:00.
