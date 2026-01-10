Бойцы ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, которые приняли их за своих

— Там три военнослужащих ВСУ было. Решили обойти их с тыла. И потихонечку продвинулись, они подумали, что это свои идут. И не наготове вышли встречать нас. Перепутали со своими, думали, что свои идут. (…) Противник слишком поздно понял, что это российские военнослужащие. И, пока они не оказали сопротивления, мы их ликвидировали, — рассказал боец в беседе с РИА Новости.