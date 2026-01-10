Российские военные при освобождении Зеленого в Запорожской области ликвидировали бойцов ВСУ, которые приняли их за своих. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Север».
— Там три военнослужащих ВСУ было. Решили обойти их с тыла. И потихонечку продвинулись, они подумали, что это свои идут. И не наготове вышли встречать нас. Перепутали со своими, думали, что свои идут. (…) Противник слишком поздно понял, что это российские военнослужащие. И, пока они не оказали сопротивления, мы их ликвидировали, — рассказал боец в беседе с РИА Новости.
9 января Министерство обороны РФ отчиталось, что военным российской армии удалось за сутки освободить населенный пункт Зеленое в Запорожской области.
Утром того же дня оборонное ведомство сообщило, что российская армия нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.
Командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в ходе столкновения один на один уничтожил двух снайперов Главного управления разведки Украины под Курском. Глава Чечни, в свою очередь, отметил высококлассную работу бойца.