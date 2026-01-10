Ночью над регионами России уничтожены 59 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 дронов ВС Украины в течение прошедшей ночи над регионами РФ, следует из заявления Министерства обороны России.
По данным МО РФ, над акваторией Черного моря было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов, над территорией Краснодарского края — 10 БПЛА, в небе над Брянской областью — восемь дронов.
Кроме того, еще шесть беспилотников противника было ликвидировано в Липецкой области, по четыре — над Калужской областью, Адыгеей и Крымом, три — над Московским регионом, два — над Белгородской областью.
Помимо этого, по одному дрону ВСУ было уничтожено над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областей.