Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над регионами России уничтожены 59 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили 59 дронов ВС Украины в течение прошедшей ночи над регионами РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 дронов ВС Украины в течение прошедшей ночи над регионами РФ, следует из заявления Министерства обороны России.

По данным МО РФ, над акваторией Черного моря было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов, над территорией Краснодарского края — 10 БПЛА, в небе над Брянской областью — восемь дронов.

Кроме того, еще шесть беспилотников противника было ликвидировано в Липецкой области, по четыре — над Калужской областью, Адыгеей и Крымом, три — над Московским регионом, два — над Белгородской областью.

Помимо этого, по одному дрону ВСУ было уничтожено над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше