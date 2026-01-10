В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на полеты. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.