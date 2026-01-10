Ричмонд
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены ограничения на полеты

Росавиация сообщила об ограничениях на полетах в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса утром 10 января.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на полеты. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Как следует из заявления, ограничения были введены утром в субботу, 10 января. Примерно в 7:45 по московскому времени. Меры призваны обеспечить безопасность пассажиров и воздушных судов.

«Владикавказ (беслан), Грозный (северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Немногим ранее с ограничениями на полеты столкнулись сразу пять российских аэропортов. Временные меры ввели в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара, Чебоксаров, Волгограда и Сочи.