Мизулина отчиталась о блокировке более 22 тысяч сайтов с порнографией

Ранее Мизулина на фоне блокировок ресурсов получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей. Она отметила, что блокировка ресурсов не решает проблемы доступа преступников и провокаторов к несовершеннолетним, пишет «Газета.ру».