Мизулина отчиталась о блокировке более 22 тысяч сайтов с порнографией

По словам Мизулиной, в школах постоянно стараются обновлять профилактические материалы.
В 2025 году в интернете заблокировали больше 22 тысяч сайтов, которые содержали детскую порнографию. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«После наших обращений заблокировано 22743 ресурса с детской порнографией, 16811 ресурсов, связанных с продажей наркотических веществ и ботами по продаже наркотиков», — рассказала Мизулина ТАСС. По ее словам, также блокировались ресурсы, которые предлагали незаконную работу закладчиком.
Ранее Мизулина на фоне блокировок ресурсов получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей. Она отметила, что блокировка ресурсов не решает проблемы доступа преступников и провокаторов к несовершеннолетним, пишет «Газета.ру».