На Кавказе массово закрываются аэропорты после атаки БПЛА

Сразу три российских аэропорта приостановили работу в Северо-Кавказском регионе. Обслуживание рейсов временно прекращено во Владикавказе, Грозном и Магасе. Об этом сообщила Росавиация. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников в этих районах.
