В России планируют ввести генетические тесты для будущих родителей

Правительство России утвердило план, согласно которому в стране могут появиться молекулярно-генетические скрининги для будущих родителей. Цель программы — заранее выявлять скрытые генетические риски и оценивать вероятность рождения ребёнка с наследственными заболеваниями ещё на этапе планирования беременности.

Источник: Life.ru

Минздрав получил поручение подготовить предложения по расширению таких обследований и представить доклад в кабмин уже в 2026 году. На данный момент единых обязательных тестов для родителей не существует, однако пары могут пройти добровольное обследование за свой счёт. Скрининг новорождённых в России уже действует бесплатно: с 2023 года проверяют 36 наследственных заболеваний, что позволяет вовремя начать лечение при выявлении патологии.

Идея внедрить генетический контроль на этапе планирования беременности направлена на снижение риска наследственных болезней и повышение информированности будущих родителей о состоянии своего здоровья, передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что депутаты предложили разрешить УДО для женщин с детьми до 14 лет. Авторы инициативы считают, что ошибки не должны лишать ребёнка матери и второй шанс возможен для каждого.

