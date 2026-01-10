В России планируют ввести генетические тесты для будущих родителей

Минздрав получил поручение подготовить предложения по расширению таких обследований и представить доклад в кабмин уже в 2026 году. На данный момент единых обязательных тестов для родителей не существует, однако пары могут пройти добровольное обследование за свой счёт. Скрининг новорождённых в России уже действует бесплатно: с 2023 года проверяют 36 наследственных заболеваний, что позволяет вовремя начать лечение при выявлении патологии.
Идея внедрить генетический контроль на этапе планирования беременности направлена на снижение риска наследственных болезней и повышение информированности будущих родителей о состоянии своего здоровья, передаёт ТАСС.
