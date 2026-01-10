Автолавки прибудут к жителям Минской области по скорректированному расписанию

Снегопады затруднили прибытие автолавок Минской области к потребителям, но они продолжают свою работу, сообщили в Миноблисполкоме.
Из-за погодных условий в регионах Минщины скорректировано расписание работы автолавок. Они могут прибывать с отклонением от графика. Сообщается, что ответственными службами делается все возможное для наиболее оперативного проезда автолавок к сельчанам.
Кстати, более подробную информацию о работе объектов торговли можно узнать в сельсоветах.
Тем временем синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов.
Ранее Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.
А еще синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.