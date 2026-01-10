Хабаровчане массово жалуются на некачественную уборку снега

«Снег с обочин не вывозится от слова совсем», «Раньше дороги, особенно на центральных улицах, убиралась оперативно, сразу вывозился и снег, а не копились горы снега по краям дорог, которые выглядят очень неприглядно», — пишут местные в соцсетях.
В мэрии уверяют — вывоз снега с магистралей осуществляется ежедневно. Навалы снега убираются посредством техники и ручного труда.
«Здравствуйте. Работы по очистке и обработке дорог противогололедными материалами ведут в ежедневном режиме. В настоящее время работы в этом направлении усилены», — сообщают в администрации Хабаровска.