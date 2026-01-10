Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане массово жалуются на некачественную уборку снега

Жители Хабаровска стали замечать, как обочины дорог стали обрастать «холмами» из снега. И убираются они не так оперативно, как хотелось бы.

Источник: Губерния онлайн

«Снег с обочин не вывозится от слова совсем», «Раньше дороги, особенно на центральных улицах, убиралась оперативно, сразу вывозился и снег, а не копились горы снега по краям дорог, которые выглядят очень неприглядно», — пишут местные в соцсетях.

В мэрии уверяют — вывоз снега с магистралей осуществляется ежедневно. Навалы снега убираются посредством техники и ручного труда.

«Здравствуйте. Работы по очистке и обработке дорог противогололедными материалами ведут в ежедневном режиме. В настоящее время работы в этом направлении усилены», — сообщают в администрации Хабаровска.