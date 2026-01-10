Ричмонд
+17°
переменная облачность
В Иркутске временно остановлено движение трамваев № 5 и 6

Это связано с внеплановыми работами водоканала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске временно остановлено движение трамваев маршрутов № 5 и № 6. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, это связано с не запланированными работами водоканала.

— В связи с внеплановыми работами МУП «Водоканал» в районе улицы Депутатской ООТ «Релейный завод» приостановлено движение трамваев маршрутов № 5, 6, — поделились в администрации.

О точном времени возобновления движения трамваев будет сообщено дополнительно. Пассажиров просят учитывать изменения при выборе маршрута.