В Иркутске временно остановлено движение трамваев № 5 и 6

В Иркутске временно остановлено движение трамваев маршрутов № 5 и № 6. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, это связано с не запланированными работами водоканала.
— В связи с внеплановыми работами МУП «Водоканал» в районе улицы Депутатской ООТ «Релейный завод» приостановлено движение трамваев маршрутов № 5, 6, — поделились в администрации.
О точном времени возобновления движения трамваев будет сообщено дополнительно. Пассажиров просят учитывать изменения при выборе маршрута.