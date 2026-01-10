Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сторона Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной

Сторона певицы Ларисы Долиной грубо нарушила процедуру приема-передачи спорной квартиры в Хамовниках. Об этом заявила адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

Сторона певицы Ларисы Долиной грубо нарушила процедуру приема-передачи спорной квартиры в Хамовниках. Об этом заявила адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам юриста, у артистки сменился адрес регистрации по месту жительства. Однако Долина не отразила эти данные в акте приема-передачи, из-за чего новый адрес регистрации певицы неизвестен.

Свириденко также отметила, что акт приема-передачи должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами.

— Вместе с тем подтвержденных полномочий у представителя Долиной не было, — уточнила адвокат в беседе с ТАСС.

Лурье не приняла жилище из-за неявки артистки. Представитель Долиной также не смог подписать акт приема-передачи, так как у него нет таких полномочий.

По словам адвоката певицы Марии Пуховой, квартира была готова к передаче с 5 января, но Лурье не смогла приехать в тот день, так что данный процесс перенесли на 9 января.

Свириденко позже добавила, что Долина отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры в Хамовниках раньше 20 января. Она объяснила это тем, что сейчас находится не в Москве.