Врач рассказал, когда можно возвращаться к тренировкам после новогоднего запоя

«Алкоголь вызывает обезвоживание, электролитный дисбаланс, снижение уровня глюкозы в крови и угнетение координации движений. Даже при субъективном ощущении “нормального самочувствия” остаточные продукты распада этанола продолжают оказывать токсическое воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы», — пояснил Рогачев в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня». Он добавил, что на фоне похмельного синдрома возрастает нагрузка на миокард, повышается риск нарушений ритма сердца и резких колебаний артериального давления, что опасно при беге, кардиотренировках и других аэробных нагрузках.