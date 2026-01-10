Врач рассказал, когда можно возвращаться к тренировкам после новогоднего запоя

Идти в спортзал после застолья с алкоголем стоит минимум через 24 часа.
Идти в спортзал сразу после новогоднего застолья опасно из-за риска для сердца и сосудов. Интенсивные тренировки на следующий день после употребления алкоголя могут спровоцировать аритмии и скачки давления даже у людей, которые регулярно занимаются спортом. Об этом сообщил врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев.
«Алкоголь вызывает обезвоживание, электролитный дисбаланс, снижение уровня глюкозы в крови и угнетение координации движений. Даже при субъективном ощущении “нормального самочувствия” остаточные продукты распада этанола продолжают оказывать токсическое воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы», — пояснил Рогачев в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня». Он добавил, что на фоне похмельного синдрома возрастает нагрузка на миокард, повышается риск нарушений ритма сердца и резких колебаний артериального давления, что опасно при беге, кардиотренировках и других аэробных нагрузках.
Кардиолог рекомендовал возвращаться к спорту только после полного выведения алкоголя и нормализации самочувствия. По его словам, сначала стоит ограничиться легкой активностью — прогулками, растяжкой, дыхательными упражнениями — и уделить внимание восстановлению водно-электролитного баланса, сну и питанию. Интенсивные тренировки и экстремальные виды активности, в том числе горные лыжи и силовые занятия, врач советует отложить минимум на 24−48 часов, особенно людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, передает «Подмосковье сегодня».
Ранее главный психиатр-нарколог ХМАО Андрей Новиков предупреждал, что новогодние праздники часто сопровождаются чрезмерным употреблением алкоголя, что повышает риск отравлений, обострения хронических заболеваний, травм и ДТП. Он подчеркивал, что ощущение вседозволенности в длинные выходные нередко приводит к бесконтрольному приему спиртного, из-за чего врачи рекомендуют выбирать более безопасные, в том числе безалкогольные, форматы отдыха.