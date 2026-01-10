Ричмонд
Взлет в США «самолета Судного дня» вызвал панику среди американцев

В США подняли в воздух военный самолет E-4B Nightwatch, называемый «самолетом Судного дня» или «самолетом конца света».

Источник: Аргументы и факты

Поднятие в воздух в США военного самолета E-4B Nightwatch, называемого «самолетом Судного дня» или «самолетом конца света», вызвало панику среди американских пользователей соцсетей.

«Кажется ли вам нормальным, что самолет, олицетворяющий “конец света”, тайно перебрасывают — впервые за свою 51-летнюю историю полетов?» — написали в конспиративном блоге Hustl.

Один из пользователей соцсети X* подчеркнул, что «если такие самолеты появляются, значит что-то не так».

«Готовится что-то серьезное, либо Каш Патель снова на свидании (в октябре его обвинили в использовании служебного воздушного судна для отправки на свидание с девушкой — прим. ред.)», — отметил другой комментатор.

Как пишет газета New York Post, на самом деле самолет подняли в воздух в рамках тура главы Минобороны США Пита Хегсета «Арсенал свободы», призванного привлечь внимание к проблемам оборонной промышленности и службе в армии в США.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.