В Аксайском районе к 2030 году планируют создать более 10 тысяч рабочих мест

В Аксайском районе намерены реализовать 19 инвестпроектов до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Аксайского района заявили о планах создать более 10 000 рабочих мест до 2030 года. Такие данные озвучили на совместном заседании Совета по инвестициям и Совета по развитии при главе администрации.

Как сообщил глава районной администрации Константин Доморовский, в инвестиционном портфеле сейчас 19 значимых проектов, семь из которых являются ключевыми. Именно их реализация позволит достичь запланированных показателей по трудоустройству.

В ближайшие годы в разных поселениях начнется или продолжится строительство производственных линий, логистических центров, сельскохозяйственных и туристических объектов, а также жилых комплексов с социальной инфраструктурой.

