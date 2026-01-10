Почему живот «торчит» даже у худых: Тренер раскрыла неочевидную причину и назвала рабочие упражнения

Завершает список бёрпи — упражнение для тех, кто готов к более интенсивной нагрузке. Оно задействует большое количество мышц и помогает быстро привести тело в тонус: из положения стоя необходимо присесть, упереться руками в пол, отпрыгнуть ногами назад в упор лёжа, выполнить отжимание с сохранением нейтрального положения поясницы, затем подтянуть ноги к рукам и выпрыгнуть вверх с хлопком над головой. Тренер посоветовала начинать с 8−10 повторений, постепенно увеличивая нагрузку. При этом Аверьянова напомнила, что особенно при занятиях дома важно строго следить за техникой, прекращать упражнения при любом дискомфорте и по возможности заниматься под контролем тренера, предварительно проконсультировавшись с врачом.