Психолог Деулин: к постновогодней депрессии приводят пять причин

«Месяц до нового года — это состояние ажиотажа, движения, предвкушения от праздника, с одной стороны. С другой стороны, подведение логичных итогов: “а что я сделал (а) за год?” Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ставим годовые амбициозные цели, потом огорчаемся от не всегда достигнутых целей. По итогу не хватает ресурса, чтобы в период каникул и выходных себя развеселить и чем-то занять», — заметила Куликова.