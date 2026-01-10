Где взять денег до зарплаты или как прожить без них?

Нет, понять природу явления нетрудно. С Новым годом всегда примерно так, как с ремонтом. Ты можешь тщательно просчитывать бюджет, накидывать 20−30% на непредвиденные расходы — и все равно не впишешься в смету. Это классика. Но вот разобраться с психологией феномена, понять, почему люди так уж сильно после Нового года страдают, нелегко. Ведь если взять тот же пример с ремонтом, то, как правило, из-за трат на него люди волосы на себе все же не рвут. Да, зарекаются больше не пить (зачеркнуто) никогда не лезть в стройку (и лет через пять нарушают все клятвы), но с понесенными расходами все же смиряются стоически: дескать, дело-то важное, нужное. А вот с праздниками не так. Праздники — это вроде как баловство. И почему-то сильно выходить из финансовых берегов считается даже стыдным. Хотя, казалось бы, уж если на что с удовольствием и тратиться, то на радость, на веселье. Иначе зачем вообще жить?