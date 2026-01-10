Ричмонд
Разрушитель новогоднего городка пойман в Приморье

В поселке Заводской Артемовского городского округа возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения правил дорожного движения и умышленного повреждения новогоднего городка. Автомобиль нарушителя был задержан, а сам подозреваемый арестован, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вечером 8 января 2026 года мужчина на автомобиле Toyota Mark II грубо нарушил ПДД, демонстрируя агрессивное вождение прямо посреди новогоднего городка. В результате своего опасного маневра он повредил декоративные конструкции, находящиеся в собственности поселка, после чего покинул место происшествия.

В результате преступления ущерб составил более 320 тысяч рублей. Вскоре после происшествия автомобиль был обнаружен на улице Черноморской и эвакуирован на специализированную стоянку.

Следствием установлено, что автомобилем управлял 21-летний житель поселка, который был задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Суд в ближайшее время выберет меру пресечения для подозреваемого.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).