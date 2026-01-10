Разрушитель новогоднего городка пойман в Приморье

Вечером 8 января 2026 года мужчина на автомобиле Toyota Mark II грубо нарушил ПДД, демонстрируя агрессивное вождение прямо посреди новогоднего городка. В результате своего опасного маневра он повредил декоративные конструкции, находящиеся в собственности поселка, после чего покинул место происшествия.