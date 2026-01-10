В Петербурге ожидается сильный ливневой снег с порывами ветра

Из-за непогоды в Пулково возможны корректировки в расписании полетов.
В Санкт-Петербурге ожидается сильный ливневой снег с порывистым ветром. Из-за этого возможны корректировки в расписании аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы», — говорится в сообщении. Отмечается, что ливневой снег с ветром ожидается в течение всего дня. По данным представителей аэропорта, решение о взлете и посадке принимается экипажем по факту погодной ситуации и на основании метеоминимумов.
Мощный ураган «Фрэнсис», обрушившийся 9 января на Москву и прилегающие области, привел к серьезным перебоям в работе воздушного транспорта по всей России. Сильная метель в столичных аэропортах стала причиной массовых отмен и задержек рейсов. Это, в свою очередь, спровоцировало цепочку сбоев в расписании полетов в регионах — от Камчатки до Калининграда. В итоге тысячи пассажиров по всей стране столкнулись с длительными ожиданиями, отменами рейсов и трудностями при оформлении и получении багажа. Подробности о развитии ситуации — в материале URA.RU.