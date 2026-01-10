Ричмонд
Белоруска Арина Соболенко победила Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене

Соболенко в третий раз подряд вышла в финал турнира в Брисбене.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале турнира WTA-500 в австралийском Брисбене выиграла у 20-й ракетки из Чехии Каролины Муховой со счетом 6:3, 6:4.

Мухова была самым неудобным соперником Соболенко, ведя перед этим поединком по личным встречам 3:1. Причем, Каролина одержала три победы подряд. Но в Брисбене Соболенко не оставила ей шансов.

Соболенко сделала восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. В свою очередь Мухова исполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и ни разу не взяла подачу Соболенко, хотя имела три брейк-пойнта.

Арина вышла в третий подряд финал в Брисбене. В 2025 году она выиграла турнир. На сей раз белоруска оспорит титул в соперничестве с победительницей поединка Джессика Пегула (США) — Марта Костюк (Украина).

Прочитайте, что произошло после победы Арины Соболенко над Мэдисон Киз в Брисбене: «Я никому не скажу о том, что это было».