Белоруска Арина Соболенко победила Мухову и вышла в финал турнира в Брисбене

Соболенко сделала восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. В свою очередь Мухова исполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и ни разу не взяла подачу Соболенко, хотя имела три брейк-пойнта.