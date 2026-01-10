В РФ создадут биофармплощадку международного уровня для производства лекарств

По ее словам, второй ключевой задачей является создание сертифицированного вивария (GLP-площадки — прим. ТАСС) для проведения доклинических исследований на животных разрабатываемой биопродукции. «Почему я говорю GLP? Потому что это будет виварий сертифицированный, значит мы сможем не только для научных целей проводить исследования, а они могут признаваться в досье Минздрава, Роспотребнадзора при регистрации новых продуктов — биологически активных веществ, лекарственных препаратов, новых функциональных или диетических продуктов, лечебного питания, то есть это будет легитимная выдача протоколов под те или иные испытания на базе этого вивария», — пояснила ученый.