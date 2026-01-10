Ричмонд
Комикс, где впервые появился Супермен, продали за рекордные $15 млн

Принадлежавший Николасу Кейджу экземпляр комикса о Супермене продан за рекордную сумму.

Источник: Аргументы и факты

Первый выпуск комикса «Action Comics», в котором впервые появился Супермен, был продан за рекордные $15 млн на аукционе ComicConnect.

Экземпляр, ранее принадлежавший американскому актеру Николасу Кейджу, был украден из его дома в 2000 году. Спустя 11 лет комикс вернулся к владельцу, когда его нашел человек, купивший старое хранилище. В 2011 году Кейдж продал этот выпуск за $2,2 млн.

Изначально, в 1938 году, первый номер «Action Comics» продавался по 10 центов и включал рассказы о малоизвестных героях. Известно, что сохранилось всего около 100 экземпляров этого выпуска.

Сделка с «Action Comics» установила новый рекорд, превзойдя достижение ноября прошлого года, когда первый выпуск комикса о Супермене 1939 года был продан в США за $9,12 млн.