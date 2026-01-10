Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели план «Ковёр»

Первым план «Ковёр» ввёл аэропорт Сочи. Это, по данным представителя Росавиации, произошло около 6:50 по Москве. К настоящему моменту ограничения сняты.
Около 8 утра меры коснулись аэропортов Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, сказано в публикации Росавиации.
На протяжении всей сегодняшней ночи ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились ещё в шести аэропортах по всей России. При этом некоторые из них ввели конкретные временные рамки, когда рейсы будут приниматься и выпускаться.
