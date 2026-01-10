Посольство РФ сообщило об эвакуации большинства россиян с острова Сокотра

Большинство россиян, оказавшихся заблокированными на йеменском острове Сокотра, смогли покинуть архипелаг и вылететь в Саудовскую Аравию. Об этом проинформировало посольство России в Йемене.
«Большая часть российских граждан успешно покинули остров Сокотра рейсами IY5140 7 января 2026 г., IY5060 8 января 2026 г. и IY5000 9 января 2026 г.», — следует из сообщения дипмиссии.
В посольстве обратили внимание, что запланированный на 10 января рейс Yemenia Airways станет последним в рамках организованной эвакуации туристов с острова Сокотра.
Ранее KP.RU писал, что в посольство в Йемене поступили многочисленные обращения от россиян, не сумевших покинуть остров Сокотра после введения ограничений на полеты. Приостановка авиасообщений была введена после атак на суда, следовавших из ОАЭ в Йемен. Удары нанесла коалиция во главе с Саудовской Аравией.