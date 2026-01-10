Посольство РФ сообщило об эвакуации большинства россиян с острова Сокотра

Ранее KP.RU писал, что в посольство в Йемене поступили многочисленные обращения от россиян, не сумевших покинуть остров Сокотра после введения ограничений на полеты. Приостановка авиасообщений была введена после атак на суда, следовавших из ОАЭ в Йемен. Удары нанесла коалиция во главе с Саудовской Аравией.