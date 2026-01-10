Где упал «Царь-метеорит» и почему челябинский поселок Верхний Атлян остался без главного трофея

Вопрос о Верхнем Атляне не случаен. Этот поселок расположен к юго-западу от Челябинска, по общей траектории движения метеорита. Не исключено, что жители Верхнего Атляна, как и тысячи других южноуральцев, стали свидетелями ярчайшей вспышки и услышали грохот, что породило ощущение падения небесного тела где-то поблизости. Однако есть несколько причин, почему Верхний Атлян не стал местом падения главного фрагмента. После атмосферного взрыва самые крупные осколки продолжали двигаться по траектории, которая вела их к озеру Чебаркуль. Это было достаточно удаленное место от эпицентра взрыва, но соответствовало законам баллистики. Хотя мелкие фрагменты метеорита были обнаружены в радиусе нескольких километров от основной зоны падения, включая районы к югу от Челябинска, ни одного крупного обломка, сравнимого с чебаркульским, в районе Верхнего Атляна не нашли. Это связано с тем, что основная масса болида уже распалась, и большая часть основных частей следовала по склону «трассы».