Где упал «Царь-метеорит» и почему челябинский поселок Верхний Атлян остался без главного трофея

В Челябинской области изучали подробности падения метеорита.
Больше двенадцати лет прошло с момента падения крупнейшего метеорита в Челябинской области. Но вокруг этого феномена до сих пор ходят легенды и задаются вопросы. Один из них: где же на самом деле упал главный фрагмент «Царь-метеорита», и почему он не нашелся в районе поселка Верхний Атлян, в котором местные видели след небесного гостя? Подробности в материале URA.RU.
Траектория метеорита: от входа в атмосферу до водной глади.
След от небесного болида был виден из далека.
Чтобы понять, почему «Царь-метеорит» не оказался там, где его, возможно, искали, нужно вспомнить хронологию его полета. Согласно открытым данным, объект диаметром около 17−20 метров и массой примерно 10−13 тысяч тонн вошел в земную атмосферу со скоростью порядка 19 километров в секунду. Ярчайший болид пересек Южный Урал с северо-востока на юго-запад, оставляя за собой инверсионный след, наблюдаемый за сотни километров. Именно этот след и ослепительная вспышка стали причиной многих свидетельств очевидцев в самых разных населенных пунктах региона, где метеорит якобы упал «прямо над их домом». На высоте около 25−30 километров, испытывая колоссальное аэродинамическое давление и разогрев, метеорит взорвался. Это был атмосферный взрыв, эквивалентный примерно 500 килотоннам тротила. Именно он породил ту самую низкую волну, которая привела к многочисленным повреждениям зданий. После взрыва метеорит распался на огромное количество осколков — от мельчайшей пыли до больших обломков.
Где же упал «Царь-метеорит»?
Метеорит рухнул в озеро Чебаркуль.
Главная и самая массивная часть метеорита пробила лед и упала на дно озера Чебаркуль. Ученые из Уральского федерального университета, прибывшие на место, быстро подтвердили, что это и есть последствия падения самого крупного фрагмента. Потребовалось несколько месяцев поисков с использованием специального оборудования, чтобы в октябре 2013 года поднять этот гигантский осколок из холодной воды озера. Фрагмент стал самым большим, найденным после падения, и был перевезен в Государственный исторический музей Южного Урала, где он стал главной звездой экспозиции. Именно этот камень и стал тем самым «Царь-метеоритом» для многих.
Почему не поселок Верхний Атлян?
Осколки болида изучали исследователи.
Вопрос о Верхнем Атляне не случаен. Этот поселок расположен к юго-западу от Челябинска, по общей траектории движения метеорита. Не исключено, что жители Верхнего Атляна, как и тысячи других южноуральцев, стали свидетелями ярчайшей вспышки и услышали грохот, что породило ощущение падения небесного тела где-то поблизости. Однако есть несколько причин, почему Верхний Атлян не стал местом падения главного фрагмента. После атмосферного взрыва самые крупные осколки продолжали двигаться по траектории, которая вела их к озеру Чебаркуль. Это было достаточно удаленное место от эпицентра взрыва, но соответствовало законам баллистики. Хотя мелкие фрагменты метеорита были обнаружены в радиусе нескольких километров от основной зоны падения, включая районы к югу от Челябинска, ни одного крупного обломка, сравнимого с чебаркульским, в районе Верхнего Атляна не нашли. Это связано с тем, что основная масса болида уже распалась, и большая часть основных частей следовала по склону «трассы».
Наследие «Царь-метеорита».
Челябинский метеорит стал уникальным объектом для ученых всего мира. Он показал, насколько уязвима наша планета перед космическими угрозами, и дал огромное количество информации о составе и поведении астероидов при входе в атмосферу. И хотя Верхний Атлян не обрел свой небесный трофей, его жители стали свидетелями грандиозного космического события. Ранее сообщалось, что группа энтузиастов обнаружила осенью 2025 года следы метеорита в Миасском городском округе. Челябинцы собираются продолжить поиски летом текущего года, когда будут благоприятные погодные условия.