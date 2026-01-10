На выходных в Ростовской области прогнозируют потепление до +10 градусов

Наступившие выходные в Ростовской области принесут с собой ненастную погоду с осадками и сильным ветром. При этом в некоторых районах потеплеет до +10 градусов. Соответствующий прогноз опубликовал Ростовский гидрометцентр.
Согласно опубликованному прогнозу, погода в области будет нестабильной. В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью и утром возможны туман и гололедица на дорогах.
Основное потепление синоптики ожидают в воскресенье, 11 января. Ночные и затем дневные температуры составят от минус 1 до 4 градусов. В донской столице прогнозируют до 7 градусов тепла. На юге области температурные показатели достигнут максимальных значений — до 10 градусов выше нуля. В этот же день прогнозируются небольшие и умеренные осадки, а в отдельных районах — сильный дождь и мокрый снег. Ветер усилится, порывы местами могут достигать 16−21 метр в секунду.
Уже в понедельник, 12 января, ситуация изменится: ожидается понижение температуры и переход осадков в снег и мокрый снег.
