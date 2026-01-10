В Екатеринбурге задержали самолёты из-за московских снегопадов

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга задержаны два самолёта до Шереметьево. Причиной стали погодные условия в московском регионе, повлекшие за собой ограничения, некоторые рейсы отклоняются от запланированного графика.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, утром 10 января два самолета, направлявшихся в Шереметьево, еще до взлета были вынуждены вернуться к местам стоянки в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) по решению командиров экипажей. Пассажирам, ожидающим вылета, обеспечен бесплатный доступ к питьевой воде, а в случае необходимости будут организованы дополнительные зоны ожидания с ковриками и надувными диванами. Сотрудники авиакомпаний оказывают поддержку пассажирам.
Аэропорт функционирует в обычном режиме, в залах ожидания сохраняется спокойная атмосфера. Администрация воздушной гавани рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией о статусе рейсов на онлайн-табло и обращаться в авиакомпании по всем вопросам, касающимся приобретенных авиабилетов.