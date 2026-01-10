В Екатеринбурге задержали самолёты из-за московских снегопадов

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, утром 10 января два самолета, направлявшихся в Шереметьево, еще до взлета были вынуждены вернуться к местам стоянки в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) по решению командиров экипажей. Пассажирам, ожидающим вылета, обеспечен бесплатный доступ к питьевой воде, а в случае необходимости будут организованы дополнительные зоны ожидания с ковриками и надувными диванами. Сотрудники авиакомпаний оказывают поддержку пассажирам.