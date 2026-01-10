Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До конца января омский «Авангард» планирует усилить команду еще одним форвардом

Состав игроков собираются усилить перед хоккейным дедлайном.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил о планах по приобретению еще одного форварда. Усилить команду новым игроком планируется до 25 января — дедлайна на переход игроков.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «ястребов» Александр Волков получил серьезную травму в игре с «Ак Барсом» и предположительно выбыл из строя на три месяца.

Однако, как зявил Алексей Сопин в интервью «Матч ТВ», решение клуба о приобретении еще одного форварда с травмой Волкова не связано.

«У нас был план по усилению линии нападения и до травмы Александра. Будем стараться, чтобы хорошо сработать на рынке перед дедлайном», — пояснил Сопин.

Также генменеджер команды рассказал, что точно оценить тяжесть полученной Волковым травмы пока невозможно — еще не спал отек. Также Сопин подтвердил, что за полученную игроком травму никто так и не понес ответственности.