Ответил подписчику — нарушил закон: Юрист объяснила, чем опасны советы врачей в соцсетях

Ситуация меняется, когда врач начинает отвечать подписчикам на вопросы о конкретных симптомах или состоянии здоровья. Даже краткий совет, что принять или как лечиться, уже считается медицинской консультацией, а она в соцсетях запрещена. Законный онлайн-формат — только телемедицина через специальные защищённые платформы, причём без права ставить диагноз и назначать лечение без очного приёма.