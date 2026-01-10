Ответил подписчику — нарушил закон: Юрист объяснила, чем опасны советы врачей в соцсетях

Блог врача в соцсетях формально относится к просветительской деятельности. Такой формат позволяет рассказывать о профилактике заболеваний, принципах здорового образа жизни и общих медицинских подходах без лицензии и без оказания медицинских услуг. Однако любой контент с рекомендациями должен сопровождаться указанием на необходимость очной консультации специалиста.
Ситуация меняется, когда врач начинает отвечать подписчикам на вопросы о конкретных симптомах или состоянии здоровья. Даже краткий совет, что принять или как лечиться, уже считается медицинской консультацией, а она в соцсетях запрещена. Законный онлайн-формат — только телемедицина через специальные защищённые платформы, причём без права ставить диагноз и назначать лечение без очного приёма.
Эксперт подчеркнула, что врачам не стоит разбирать случаи пациентов, проводить онлайн-диагностику и рекомендовать лекарства в комментариях или личных сообщениях. Самый безопасный вариант — давать обобщённую информацию и напоминать, что любые решения о лечении принимаются только после консультации с врачом.
