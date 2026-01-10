Екатеринбуржец, помогавший в убийстве двух девочек в 90-е, ушел от суда на СВО

Спустя годы Шевнин стал коммерсантом. У него есть недвижимость и дорогие машины, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Кузнецов неоднократно был судим. Шевнин вину не признает. Находясь в СИЗО, он пытался уйти на СВО, но его не отпустили. Его уголовное дело находится на рассмотрение в суде. Подробнее о резонансной истории, — в сюжете URA.RU.