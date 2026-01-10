Екатеринбуржец, помогавший в убийстве двух девочек в 90-е, ушел от суда на СВО

Василий Кузнецов был арестован в 2024 году.
Екатеринбуржец Василий Кузнецов, обвиняемый в пособничестве в убийстве двух девочек в 1994 году, ушел от суда на СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовой среде.
Кузнецова арестовали осенью 2024-го. Через год уголовное дело поступило в Ленинский районный суд. В конце 2025-го разбирательство было приостановлено. По словам собеседника URA.RU, это связано с тем, что Кузнецов подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт.
Вместе с Кузнецовым был задержан бизнесмен Андрей Шевнин. Однако его обвинили в изнасиловании и убийстве несовершеннолетних. Следствие считает, что 30 лет назад они якобы убили двух школьниц. Тогда на трупах нашли следы криминала, мужчины были под подозрениями, но до суда дело не дошло.
Спустя годы Шевнин стал коммерсантом. У него есть недвижимость и дорогие машины, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Кузнецов неоднократно был судим. Шевнин вину не признает. Находясь в СИЗО, он пытался уйти на СВО, но его не отпустили. Его уголовное дело находится на рассмотрение в суде. Подробнее о резонансной истории, — в сюжете URA.RU.