Авиакомпании отменяют часть рейсов из-за ограничений в «Шереметьево»

В аэропорту «Шереметьево» из-за неблагоприятных погодных условий были введены временные ограничения на прилет.

Источник: Аргументы и факты

«Аэрофлот», «Россия» и «Победа» корректируют расписание и отменяют ряд рейсов из-за ограничений в «Шереметьево».

В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга наблюдаются задержки нескольких авиарейсов как на прилет, так и на вылет. Часть самолетов направляют на запасные аэродромы.

В аэропорту «Шереметьево» из-за неблагоприятных погодных условий были введены временные ограничения на прибытие самолетов до 10:00 по московскому времени. При этом, согласно информации, полученной в авиагавани, все вылеты осуществляются в обычном режиме. Кроме того, в аэропорту предупредили о возможных задержках в выдаче багажа из-за снижения скорости работы оборудования в условиях плохой погоды.