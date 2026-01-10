Авиакомпании отменяют часть рейсов из-за ограничений в «Шереметьево»

В аэропорту «Шереметьево» из-за неблагоприятных погодных условий были введены временные ограничения на прибытие самолетов до 10:00 по московскому времени. При этом, согласно информации, полученной в авиагавани, все вылеты осуществляются в обычном режиме. Кроме того, в аэропорту предупредили о возможных задержках в выдаче багажа из-за снижения скорости работы оборудования в условиях плохой погоды.