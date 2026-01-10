Два автомойщика взяли авто клиента, чтобы покататься по ночному Ташкенту. Всё закончилось попыткой бегства от инспекторов, ДТП и арестом

«Мы с другом приехали из Самарканда в Ташкент работать на автомойке. Клиент оставил Tracker у нас. Вечером, из любопытства, решили прокатиться по городу. В районе Чиланзара нас попытались остановить сотрудники ДПС, но мы не подчинились и поехали дальше. Потом направились в сторону аэропорта и при попытке повернуть врезались в столб. После этого мы оба выбежали из машины и убежали», — рассказал один из фигурантов.