Два автомойщика взяли авто клиента, чтобы покататься по ночному Ташкенту. Всё закончилось попыткой бегства от инспекторов, ДТП и арестом

Около трёх часов ночи владельцу автомобиля позвонили сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что его Tracker на высокой скорости передвигается по Чиланзарскому району и пытается скрыться от инспекторов ДПС. Мужчина немедленно выехал на автомойку, где обнаружил пропажу машины, после чего обратился в службу 102.
Оперативники быстро установили маршрут «ночных гонщиков»: Tracker сначала носился по Чиланзару, а затем в Якасарайском районе попал в дорожно-транспортное происшествие. После аварии неизвестные скрылись с места ДТП.
Позже задержанные сами рассказали, как всё произошло.
«Мы с другом приехали из Самарканда в Ташкент работать на автомойке. Клиент оставил Tracker у нас. Вечером, из любопытства, решили прокатиться по городу. В районе Чиланзара нас попытались остановить сотрудники ДПС, но мы не подчинились и поехали дальше. Потом направились в сторону аэропорта и при попытке повернуть врезались в столб. После этого мы оба выбежали из машины и убежали», — рассказал один из фигурантов.
Испугавшись последствий, молодые люди уехали обратно в Самарканд. Однако скрыться надолго не удалось: правоохранители оперативно установили их личности, задержали в Самаркандской области и доставили в Ташкент.
«Мы, честно говоря, не ожидали, что всё так закончится. Я сожалею о содеянном. Скажу ребятам на автомойке, чтобы больше так не поступали. Прошу прощения у государства и у нашего президента. Весь ущерб автомобилю будет возмещён, владельцу приношу извинения, все повреждения устраним», — заявил второй задержанный.
По данному факту в отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело по статье 267 части 2 пункту «б» Уголовного кодекса — угон транспортного средства, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия. По закону подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Правоохранительные органы обратились к владельцам автомоек с призывом более ответственно подходить к подбору персонала и жёстко контролировать деятельность сотрудников. Работникам автомоек напомнили: самовольное использование чужого автомобиля квалифицируется как угон, и наказание за такие «покатушки» неизбежно.