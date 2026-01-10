В аэропорту Владикавказа и Моздоке введен план «Ковер»

В аэропорту Владикавказа и в Моздоке введен план «Ковер», предусматривающий особый режим работы. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.
«В аэропорту “Владикавказ” и в Моздоке объявлен план “Ковер”, — написал политический деятель.
Меняйло ранее отмечал, что в Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности. Это может вызвать замедление работы интернета и мобильной сети.
Как писал KP.RU, утром 10 января в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса временно приостановлено выполнение рейсов. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты. В Росавиации уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров и воздушного движения.
Субботним утром еще пять российских аэропортов столкнулись с временными ограничениями на полеты. Рейсы не выполняются в Геленджике, Краснодаре, Чебоксарах, Волгограде и Сочи.