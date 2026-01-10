В аэропорту Владикавказа и Моздоке введен план «Ковер»

Как писал KP.RU, утром 10 января в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса временно приостановлено выполнение рейсов. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты. В Росавиации уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров и воздушного движения.