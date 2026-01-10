МВД: Мошенники используют вредоносное ПО для доступа к приложениям банков

Мошенники используют вредоносное программное обеспечение для доступа к банковским приложениям. Об этом сообщили в МВД России в ответе на запрос ТАСС.
В ведомстве пояснили, что вредоносные программы распространяются на мобильные устройства. С их помощью злоумышленники перехватывают коды авторизации и получают удаленный доступ к банковским сервисам. Также такие программы позволяют собирать данные о смартфоне, включая сведения о системе, номерах телефонов, сообщениях и геолокации.
В МВД отметили, что подобное ПО дает возможность управлять функциями устройства в режиме реального времени. Это существенно повышает риски хищения средств со счетов граждан.
«Функционал определяет основные способы использования [ВПО]: перехват кодов для авторизации в значимых сервисах и удаленный доступ к банковским приложениям», — сообщили в МВД РФ.
Напомним, ранее политический консультант Павел Дубравский рассказал о случаях мошенничества, что злоумышленники чаще всего действуют через давление и страх. В том числе имитируя звонки от руководства или силовых структур. Они могут требовать реквизиты карт, коды из СМС или предлагать участие в якобы служебных операциях. Дубравский отмечал, что жертвами таких схем нередко становятся пожилые люди и молодежь.