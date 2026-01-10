МВД: Мошенники используют вредоносное ПО для доступа к приложениям банков

Напомним, ранее политический консультант Павел Дубравский рассказал о случаях мошенничества, что злоумышленники чаще всего действуют через давление и страх. В том числе имитируя звонки от руководства или силовых структур. Они могут требовать реквизиты карт, коды из СМС или предлагать участие в якобы служебных операциях. Дубравский отмечал, что жертвами таких схем нередко становятся пожилые люди и молодежь.