Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год в Омской области случилось 752 аварии с автобусами

В ДТП с автобусами в ушедшем году погибли семь человек.

Источник: Om1 Омск

За 11 месяцев 2025 года в регионе произошло 752 аварии с участием пассажирского транспорта. Это на 247 меньше, чем за тот же период в 2024 году. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на УМВД России по Омской области.

Снизилось и число ДТП с пострадавшими — 232 случая против 290 годом ранее. Пострадали 371 человек, в то время как в 2024-м — 398. За этот год в авариях с автобусами погибли семь человек.

По данным ГИБДД, чаще всего к ДТП приводят нарушения, допущенные водителями: это несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции и игнорирование очередности движения.