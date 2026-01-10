За год в Омской области случилось 752 аварии с автобусами

За 11 месяцев 2025 года в регионе произошло 752 аварии с участием пассажирского транспорта. Это на 247 меньше, чем за тот же период в 2024 году. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на УМВД России по Омской области.
Снизилось и число ДТП с пострадавшими — 232 случая против 290 годом ранее. Пострадали 371 человек, в то время как в 2024-м — 398. За этот год в авариях с автобусами погибли семь человек.
По данным ГИБДД, чаще всего к ДТП приводят нарушения, допущенные водителями: это несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции и игнорирование очередности движения.