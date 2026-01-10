Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин установил рекорд XXI века в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин стал третьим в истории регулярных чемпионатов НХЛ, кто в возрасте 40 лет забросил 19 шайб за первые 45 матчей сезона.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в качестве капитана и нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», установил рекорд XXI века в лиге.

Спортсмен стал третьим в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, кто смог в возрасте 40 лет забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона.

Сегодня, 10 января, россиянин забил гол в выездном матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:1), отличившись в третьей игре подряд.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству шайб, заброшенных на домашней арене (350 голов).