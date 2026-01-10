Овечкин установил рекорд XXI века в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в качестве капитана и нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», установил рекорд XXI века в лиге.
Спортсмен стал третьим в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, кто смог в возрасте 40 лет забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона.
Сегодня, 10 января, россиянин забил гол в выездном матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:1), отличившись в третьей игре подряд.
Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству шайб, заброшенных на домашней арене (350 голов).