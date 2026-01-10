BZ: Развертывание «Орешника» усугубило раскол в НАТО

В НАТО усилился раскол из-за развертывания российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung.
Он заявил, что развертывание «Орешника» заставляет президента США Дональда Трампа задумываться о безопасности Соединенных Штатов и с большей настойчивостью добиваться контроля над Гренландией.
Райснер подчеркнул, что появление у России такого вооружения требует от европейских государств пересмотра подходов к противоракетной обороне и системам раннего оповещения.
— Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию, — заключил полковник в беседе с изданием.
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар российской баллистической ракеты «Орешник» по Львовской области, назвав разрушения «ужасными». Он также заявил о поражении одного из объектов критической инфраструктуры.
9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми украинские войска атаковали резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря.